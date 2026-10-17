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MARTÍNEZ, Hernán Pablo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ, Hernán Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - El directorio de Laboratorios Temis Lostaló S.A. y su personal acompañan a Gabriela Quintana y familia, rogando una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, Hernán Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - El directorio de Droguería del Sud S.A., su personal y todo su equipo participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Gabriela Quintana y familia en este triste momento.

MARTÍNEZ, Hernán Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - María Luisa, Lucila, Silvia y Marcela Macchiavello y su familia acompañan con cariño a Gabriela, su hija y familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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