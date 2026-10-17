1
MARTÍNEZ, Hernán Pablo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ, Hernán Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - El directorio de Laboratorios Temis Lostaló S.A. y su personal acompañan a Gabriela Quintana y familia, rogando una oración en su memoria.
✝ MARTÍNEZ, Hernán Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - El directorio de Droguería del Sud S.A., su personal y todo su equipo participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Gabriela Quintana y familia en este triste momento.
✝ MARTÍNEZ, Hernán Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - María Luisa, Lucila, Silvia y Marcela Macchiavello y su familia acompañan con cariño a Gabriela, su hija y familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana nublado y fresco
- 3
Policías se disfrazaron de albañiles y jardineros para desmontar una operación de droga en Avellaneda: dos detenidos
- 4
Los expertos en psicología coinciden: las personas que critican a los demás no buscan que mejoren