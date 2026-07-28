SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTINEZ, Jorge César, Dr. - El consejo superior de la Facultad de Medicina de la USAl despide a quien fuera decano emérito de esta casa, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

✝ MARTÍNEZ, Jorge César, q.e.p.d. - Juan Pablo y Mariana Bago participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Jorge Martínez y acompañan con afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Lo recordaran siempre con gratitud por su calidez humana, dedicación y profesionalismo.

Avisos fúnebres

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