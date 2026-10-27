SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ LUNA, Carlos Ismael, q.e.p.d. - Jorge Daniel Vionnet participa con profundo dolor, despide a su amigo con todo cariño, acompaña a sus hijos, nietos y bisnieto en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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