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MARTÍNEZ, Orlando Ángel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ, Orlando Ángel, Dr., q.e.p.d. - Los socios fundadores y gerentes de Alkanos S.A. participan con mucho dolor el fallecimiento de un hombre de bien que fue síndico de la empresa durante muchos años.
✝ MARTÍNEZ, Orlando Ángel, q.e.p.d. - Graciela y Carlos Binder participan, con profundo dolor, la silenciosa partida de su amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
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