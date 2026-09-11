SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ, Orlando Ángel, Dr., q.e.p.d. - Los socios fundadores y gerentes de Alkanos S.A. participan con mucho dolor el fallecimiento de un hombre de bien que fue síndico de la empresa durante muchos años.

✝ MARTÍNEZ, Orlando Ángel, q.e.p.d. - Graciela y Carlos Binder participan, con profundo dolor, la silenciosa partida de su amigo.

Avisos fúnebres

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