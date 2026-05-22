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MARTÍNEZ VIVOT, Fátima María Josefina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ VIVOT, Fátima María Josefina, q.e.p.d. - Sus hermanos José María y Bernardita, Andrés, María Rosa, y Felix, con sus hijos y nietos acompañan a su sobrino Diego con todo cariño y ruegan oraciones por el alma de su querida hermana, que descansa en paz.
✝ MARTINEZ VIVOT, Fátima María Josefina, q.e.p.d. - Claudia García Hamilton de Sáenz Valiente, con sus hijos y nietos acompañan con todo cariño a sus primos Martínez Vivot en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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