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MARTÍNEZ VIVOT, Fátima María Josefina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ VIVOT, Fátima María Josefina, q.e.p.d. - Sus hermanos José María y Bernardita, Andrés, María Rosa, y Felix, con sus hijos y nietos acompañan a su sobrino Diego con todo cariño y ruegan oraciones por el alma de su querida hermana, que descansa en paz.

MARTINEZ VIVOT, Fátima María Josefina, q.e.p.d. - Claudia García Hamilton de Sáenz Valiente, con sus hijos y nietos acompañan con todo cariño a sus primos Martínez Vivot en este triste momento.

Avisos fúnebres
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