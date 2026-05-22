SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ VIVOT, Fátima María Josefina, q.e.p.d. - Sus hermanos José María y Bernardita, Andrés, María Rosa, y Felix, con sus hijos y nietos acompañan a su sobrino Diego con todo cariño y ruegan oraciones por el alma de su querida hermana, que descansa en paz.

✝ MARTINEZ VIVOT, Fátima María Josefina, q.e.p.d. - Claudia García Hamilton de Sáenz Valiente, con sus hijos y nietos acompañan con todo cariño a sus primos Martínez Vivot en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa