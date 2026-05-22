Encuentran un histórico auto abandonado hace 45 años con una historia de película

Durante décadas permaneció oculto, cubierto de polvo y prácticamente olvidado dentro de un granero suizo. Nadie lo movió, nadie volvió a encenderlo y el tiempo pareció detenerse alrededor de su carrocería verde.

Ahora, 45 años después, ese auto volvió a ver la luz y se convirtió en una de las piezas más llamativas del universo clásico. Se trata de un Porsche 356 B T6 Super 90 que será subastado el próximo 30 de mayo en Suiza.

La venta estará a cargo de Oldtimer Galerie durante el evento Swiss Classic World Lucerne y tiene una particularidad que aumenta todavía más el interés de coleccionistas y especialistas, ya que el auto será ofrecido sin precio de reserva.

El modelo será ofrecido sin precio de reserva Daniel Reinhard

El modelo pertenece al último año de producción del 356 B y corresponde a la codiciada configuración Super 90, una de las más prestacionales de la gama en aquel momento. Estaba impulsado por un motor bóxer de cuatro cilindros y 1.6 litros refrigerado por aire, capaz de entregar 90 CV, una cifra considerable para comienzos de los años 60.

Cuenta con un motor bóxer de cuatro cilindros y 1.6 litros refrigerado por aire, capaz de entregar 90 CV Daniel Reinhard

La historia detrás del hallazgo es propia del cine. El vehículo fue entregado originalmente en Suiza y matriculado por primera vez en julio de 1963. A comienzos de la década de 1970 pasó a manos de quien sería su último propietario. Ya hacia fines de 1976, el dueño decidió reacondicionar el motor y repintar la carrocería en el tono verde que conserva actualmente.

El vehículo fue entregado originalmente en Suiza y matriculado por primera vez en julio de 1963 Daniel Reinhard

Lejos de ser un simple auto de colección guardado como inversión, el Porsche tuvo uso habitual. Según la documentación presentada por la casa de subastas, incluso fue utilizado como auto de bodas por su propietario. Un libro de mantenimiento fechado desde agosto de 1977 acredita además revisiones y utilización periódica.

La última anotación registrada aparece hacia finales de 1981, cuando el odómetro marcaba 62.420 kilómetros. Apenas unos 100 kilómetros más tarde, el deportivo fue estacionado dentro de un granero, donde permaneció inmóvil durante los siguientes 45 años.

La última anotación registrada aparece hacia finales de 1981, cuando el odómetro marcaba 62.420 kilómetros Daniel Reinhard

Tras el fallecimiento del propietario, sus herederos descubrieron el vehículo y organizaron su recuperación en marzo de 2026. El auto conserva, según la subastadora, su motor original y gran parte de sus componentes de época, algo especialmente valorado dentro del mercado de clásicos.

El Porsche 356 ocupa un lugar fundamental dentro de la historia de la marca alemana. Fue el primer modelo de producción de Porsche y debutó en 1948 con el prototipo 356/1, inicialmente desarrollado sobre una base mecánica derivada del Volkswagen Beetle. La producción comenzó en Gmünd, Austria, con carrocerías de aluminio fabricadas artesanalmente, antes de trasladarse definitivamente a Stuttgart en 1950.

El auto conserva, según la subastadora, su motor original y gran parte de sus componentes de época Daniel Reinhard

Con el paso de los años, el modelo fue evolucionando. El 356 A introdujo mejoras en suspensión, motores y diseño, mientras que el 356 B incorporó cambios técnicos y estéticos más notorios, como paragolpes elevados, mejor iluminación y una carrocería revisada. Para la serie T6 de 1962 llegaron nuevas modificaciones, entre ellas ventanillas más grandes, doble rejilla de ventilación en la tapa del motor y un tanque de combustible rediseñado para ampliar el espacio del baúl delantero.

Poco después, en 1963, Porsche presentaría el 356 C con frenos de disco de serie, antes de dar paso definitivamente al modelo que terminaría convirtiéndose en el ícono absoluto de la compañía: el 911.

En 1963 Porsche presentaría el 356 C con frenos de disco de serie Daniel Reinhard

El ejemplar encontrado en el granero suizo aparece ahora como una cápsula del tiempo. Con signos evidentes del paso de las décadas, pero también con una historia documentada y un kilometraje que probablemente sea original, la casa de subastas estima que podría venderse entre 30.000 y 40.000 euros.

Una cifra que, para muchos coleccionistas, luce baja considerando la rareza del modelo, su especificación y el atractivo que generan los llamados “barn finds”, esos descubrimientos olvidados que mezclan historia, misterio y restauración.