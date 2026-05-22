Lucas Silva jugó sólo 7 partidos en la Reserva de River y está sin contrato: era delantero, pero deslumbró a Coudet como N°5

A tan sólo 58 kilómetros del Océano Atlántico, en un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires llamado La Dulce Nicanor Olivera, donde la población apenas supera los 2.000 habitantes, de acuerdo a los resultados que arrojó el último censo realizado en 2022, nació Lucas Silva, el 26 de febrero de 2007. Muy cerca de las playas de Necochea, pero lejos del Monumental, creció el joven que es la gran sorpresa de este semestre en el plantel profesional de River, al punto de que se perfila para ser titular el próximo domingo en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La historia de Silva no sólo llama la atención por su evolución acelerada luego de debutar oficialmente en el primer equipo tras reunir tan sólo siete partidos oficiales en la Reserva, sino que también porque continúa sin contrato después de cuatro presentaciones por los puntos y tres suplencias sin ingresar.

La situación atípica del mediocampista central no implica un factor de preocupación en el club de Núñez, pero genera una obligación inmediata porque Futbolistas Argentinos Agremiados exige que cualquier jugador de una categoría profesional reciba la oferta para formalizar su primer vínculo al cabo del 25 % de planillas firmadas en una temporada, según le confió una fuente de ese organismo a LA NACION.

Lucas Silva marcando a Copetti en el partido que River le ganó a Rosario Central 1-0 en las semifinales del Apertura 2026 Manuel Cortina

Mientras desde el entorno de Silva aseguran que ya hay conversaciones para celebrar el convenio laboral con River, el volante está enfocado en un desafío que hace dos meses le resultaba completamente utópico: jugar por un título con el plantel profesional. Es que más allá de que no formó parte de la pretemporada, tampoco era titular en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero. Con esa categoría tuvo su estreno el 11 de junio de 2025, cuando entró a los 27 minutos del segundo tiempo por Matías Unyicio en una goleada 5-1 como local sobre Aldosivi para acceder a los cuartos de final del Torneo Proyección Apertura. Y la primera de sus apenas dos actuaciones desde el principio fue el 14 de octubre contra Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que la siguiente ocurrió el pasado 19 de marzo, ante Atlético Tucumán, un dato que amerita profundización porque en una de las tribunas del predio de Ezeiza estuvo Eduardo Coudet.

El Chacho observó en detalle el desempeño de varios jugadores porque pocos días después iba a tener varias ausencias en las prácticas como consecuencia de las convocatorias por la fecha FIFA. Ante ese escenario inminente, el entonces flamante técnico de River vio en acción a seis jóvenes que en la siguiente semana formaron parte de la puesta a punto que dispuso en Cardales, entre ellos tres inéditos en los entrenamientos del primer equipo: uno de los elegidos fue Silva, acompañado por Valentín Lucero, el lateral izquierdo citado recientemente frente a Red Bull Bragantino, y Maximiliano Soria, autor del 1-0 en el mencionado partido frente al Decano.

Lucas Silva, con un buen pase en el partido ante Carabobo, en Venezuela, por la Copa Sudamericana FEDERICO PARRA - AFP

La performance de Silva, que mide 1,78 metros y pesa 73 kilos, cautivó el interés de Coudet en un 4-1-3-2, el dibujo táctico predilecto desde su asunción en River. El volante de 19 años se caracteriza por su eficacia en distintos rubros. Además de la cuota indispensable de marca que requiere su posición, corre la cancha con una visión acertada para ocupar los espacios de manera adecuada —una tarea que a veces pasa inadvertida a simple vista—, es práctico y preciso a la hora de distribuir la pelota e inteligente para no sólo ser el eje, sino también mediocampista interior derecho en caso de que así lo desee el entrenador de turno.

A diferencia de su hermano, Iván, que durante 2013 estuvo en la novena división de River, Lucas Silva logró adaptarse cuando arribó a la institución para ser fichado en 2017 e integrarse a las categorías infantiles luego de superar una prueba realizada por los captadores del club en la ciudad balnearia de Necochea. Hasta entonces tenía preferencia por ser delantero, tal como lo hacía en Deportivo La Dulce, el club de su pueblo. Sin embargo, en el examen eligió su puesto actual.

La asistencia para el gol de Martínez Quarta en Venezuela

❤️🤍🔥 Un grito que el Chino espera repetir: el gol del triunfo en Brasil de Martínez Quarta



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“Me probé de 5. Por suerte, jugué bien y cuando terminó el partido me dijeron que había quedado. Sentí una enorme alegría y con mi familia no entendíamos mucho lo que pasaba. Pero decidimos que había que seguir adelante por el sueño”, le explicó Silva a la web oficial de River, en 2022, cuando estaba en la octava.

A partir de ahí, Silva realizó un largo recorrido en el que adoptó aprendizajes, teniendo como fuente de inspiración a Enzo Pérez, hasta que Coudet le dio su primera chance en una práctica el reciente 25 de marzo. El regreso a la Reserva no lo tuvo como titular, pero el Chacho decidió incluirlo en la convocatoria exactamente un mes después de ese ensayo inicial: tan sólo duró 12 segundos en la cancha porque luego de reemplazar a Facundo Colidio, el árbitro Nicolás Ramírez dio el pitazo final en River 3- Aldosivi 1.

Lucas Silva, con la camiseta 44 y apenas 7 partidos en la Rerserva dio el salto grande y podría ser titular en la final con Belgrano Instagram

Cinco días más tarde, contra Bragantino en Brasil, Silva ingresó a los 44 minutos de la segunda parte por Aníbal Moreno y envió desde la banda derecha el centro aéreo que Lucas Martínez Quarta convirtió en el gol del 1-0 definitivo por la tercera fecha en el grupo H de la Conmebol Sudamericana. Esa frialdad para resolver de manera eficiente un momento cúlmine ratificó la fascinación que tiene Coudet por el mediocampista, quien fue parte de la alineación titular en la siguiente presentación internacional, el 7 de mayo, frente a Carabobo en Venezuela.

Silva nuevamente estuvo a la altura de las circunstancias, al igual que sucedió en la semifinal del sábado pasado ante Rosario Central en el Monumental, donde sustituyó al lesionado Moreno cuando iban 10 minutos de la segunda etapa. Ante la baja del volante catamarqueño, quien sufrió un esguince de ligamento en la rodilla derecha, el juvenil se transformó en el principal candidato para conformar un tándem con Fausto Vera nada menos que en la final en Córdoba. Allí buscará que sus años de esfuerzo y disciplina sean recompensados con el título que River buscará en el duelo del morbo contra Belgrano.

Lucas Silva demostrando personalidad con la pelota ante Rosario Central, por las semifinales Prensa River

“Hay que ser lo más profesionales posible dentro y fuera de la cancha. Descansar, alimentarse bien y estar bien en el estudio. Es todo importante para ser mejor persona y jugador”, analizó Silva, con tan sólo 15 años de edad, cuando el sitio oficial de River le realizó un reportaje a modo de presentación. Esas palabras resumen la madurez de un jugador que no estaba en los planes de nadie y hoy está cumpliendo el sueño de defender la camiseta del equipo del que son hinchas tanto él como su familia.