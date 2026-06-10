LA NACION

MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Sus amigos de la Sala de Ajedrez del Jockey Club, Luis G. Altgelt, Martín Benegas Lynch, Alejandro A. Bonfanti, Mario R. Bonfanti, Lucas Brignardelli, Marcelo Condomí Alcorta, Claudio Eduardo Dürnhöfer, Mariano Esteves, Conrado Estol, Marcelo Fernández Casares, Julio J. Grandjean, Hernán A. Huergo, Rodolfo Gallo de Castillo, César González Guerrico, Casiano Highton, Eduardo H. Iglesias, Alfredo Indaco, Ignacio Noel, Jorge Ocantos Estrugamou, Javier O’Farrell, Felipe Schenone, Joaquín P. Schenone, Enrique L. Valiente Noailles, Juan Carlos Villa Larroudet (h), Juan Bautista Yofre, Ricardo A. Nazar Anchorena, José Manuel Jaugust Casal, Gustavo Criscuolo, Rodolfo Garbarino y Mariano Stigliano participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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