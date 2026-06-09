Cuando el seleccionador Lionel Scaloni brindaba una conferencia de prensa a última hora de este lunes, un periodista argentino, enviado especial de la cadena de noticias TN para cubrir el Mundial, se quedó afuera del recinto especialmente preparado en el estadio Alabama. Nicolás Singer, quien dijo tener la correspondiente acreditación de la FIFA, fue expulsado del lugar.

Tras haber sido desplazada de la sala, el cronista dio su versión de los hechos. “Fue una situación bastante anormal e inesperada para este equipo periodístico”, lamentó, durante su descargo al aire del noticiero Telenoche. Según pudo saber LA NACION, una empresa llamada Road To 26 es la organizadora de esta serie de amistosos, partidos que no solo tienen a la selección argentina como la protagonista.

Y repasó: “Esta tarde [por este lunes] llegamos a este sector de Ticket Assistance, donde se consigue la acreditación. Luego de mucho tiempo nos la dieron y entramos al estadio donde se había pautado la conferencia de prensa del técnico de la Selección".

Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala. X @Argentina

El periodista detalló luego que el equipo de TN se acomodó junto a otros periodistas acreditados. “Se me acercó personal del lugar y me dijo: ‘Te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’. Le pregunté por qué y me dijo: ‘No me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”.

El hecho se dio minutos antes de que Scaloni se sentara frente a los micrófonos y contestara las preguntas de varios de los cronistas previo al amistoso con Islandia, partido que se disputará en la noche de este martes.

Cuando Singer le preguntó a la mujer que le pedía que se fuera quién había tomado la decisión, la trabajadora —dijo— se quedó callada. “Estaba bastante incómoda y se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy grandote y rústico, hablando en inglés, haciéndome con la mano que me vaya. Y me tuve que ir”, precisó.

Qué dijo Scaloni en la conferencia de prensa

El entrenador Scaloni confirmó este lunes que Lionel Messi participará en el amistoso de este martes ante Islandia, previo al debut del elenco nacional en el Mundial 2026. Durante la conferencia de prensa, el director técnico albiceleste aseguró que el capitán “va a jugar”, aunque no sabe cuántos minutos para prevenir posibles “riesgos”.

Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala. JUAN MABROMATA - AFP

Asimismo, el DT reveló que “la idea es tener para el miércoles al reemplazante de Leonardo Balerdi”. Scaloni no evitó hablar sobre los jugadores tocados que preocupan en la previa del Mundial y enfatizó sobre todo al arquero: “El viernes será un día clave por el dedo de Emiliano el Dibu Martínez”.

Por el resto de los jugadores, señaló que “la mayoría tienen el alta: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están disponibles; mientras que la molestia de Julián Álvarez se está yendo poco a poco”.