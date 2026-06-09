YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo masivo

YPF les avisó a sus proveedores el lunes a través de una carta. Anticipó que dejará de fabricar insumos clave para la producción nacional de algunos productos de consumo masivo, como detergentes, limpiadores o jabones para lavar la ropa. Esa materia prima, creen, ahora debería importarse, ya que nadie más la produce en el país. La decisión alertó a varias empresas, pero, entre ellas, a Unilever, el principal comprador de esos químicos en el país que se usarían para la línea CIF o Skip, entre otras marcas relevantes.

La petrolera que conduce Horacio Marín confirmó la decisión a LA NACION. Saldrá del negocio comúnmente conocido como de “las parafinas” porque consideró que, en las actuales condiciones del mercado, no es rentable.

La carta a la que accedió este medio —data del lunes— decía lo siguiente: “Nos dirigimos a ustedes en representación de YPF S.A., con domicilio en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “YPF”), en referencia a la comercialización de LAB, LAS, PEX AE, PEX AP (los “Productos”). Sobre el particular, les comunicamos que YPF ha decidido discontinuar la comercialización de los productos LAB, LAS, PEX AE y PEX AP, en el mercado local a principios de agosto de 2026, debido a que se discontinuará la producción en nuestras instalaciones de dichos productos".

“En función de lo anterior, les informamos que YPF recibirá órdenes de compra de los productos hasta el 15 de julio de 2026, inclusive. La aceptación por YPF de dichas órdenes de provisión estará sujeta a la disponibilidad de stock de los productos que en lo sucesivo disponga YPF, y ponderando vuestros promedios habituales de compras en los últimos meses. Quedamos a disposición para responder consultas que pudieran surgir con relación a lo informado en la presente”, firmó Damián Moreira da Costa, gerente comercial de Química de la petrolera con participación estatal.

Ante la consulta de este medio, en YPF confirmaron que “en el marco de la revisión integral de su portafolio, YPF tomó la decisión de iniciar un proceso de salida ordenada del negocio de producción de LAB (Lineal Alquil Benceno), LAS (Ácido Lineal Alquil Benceno Sulfónico), PEX-AE y PEX-AP en el Complejo Industrial La Plata”. Agregaron que la decisión responde a una combinación de factores, “entre ellos las condiciones actuales del mercado, la escala de operación y la priorización de estándares de eficiencia y seguridad en sus activos industriales”. Luego agregaron que la petrolera “está trabajando en un esquema de transición responsable que permita garantizar el abastecimiento durante un período razonable, manteniendo un diálogo activo con sus clientes y proveedores, y explorando alternativas que contribuyan a dar continuidad a la cadena de valor”.

El principal comprador en la Argentina de estos insumos es Unilever, según contaron en el sector, que ahora tendrá que importarlos, entre otras posibilidades, de Moeve, una de las grandes europeas de la industria química que en la región produce en Brasil. Hoy sólo YPF producía en el país.

Una de las más afectadas es Unilever, pero no la única Daniel Reinhardt - dpa

La decisión de discontinuar el negocio se tomó este mes en el directorio de YPF. Según contaron, la ecuación económica ya no lo hacía rentable.

El LAB (Linear Alkyl Benzene) es una materia prima petroquímica que sirve como base para fabricar surfactantes, los compuestos que remueven grasa y suciedad. Es uno de los insumos más importantes de la industria de detergentes. El LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate), en tanto, se obtiene a partir del LAB y es el surfactante terminado que se usa en detergentes para ropa, lavavajillas y limpiadores domésticos. Es uno de los ingredientes más utilizados por la industria global de limpieza. El PEX AE no es un insumo típico para detergentes. Según YPF Química, se utiliza principalmente en aceites aislantes para cables eléctricos de alta tensión. El PEX AP es una fracción pesada derivada del proceso de producción del LAB. Se usa en lubricantes industriales, fluidos para mecanizado de metales, aceites refrigerantes, aditivos anticorrosivos y emulsificantes para agroquímicos.

LA NACION consultó a los voceros de Unilever. En la firma de consumo masivo habían recibido también ayer la carta de YPF con el anuncio de discontinuar el negocio. Señalaron que entendieron que la decisión fue repentina, que hablarán con la petrolera para que haya una transición ordenada y que, en ese marco, trabajarán para que esto no complique la producción.

“En un contexto de pocas ventas, lo que menos queremos es tener problemas de disrupción” en la producción, agregaron en el sector. Es justamente la preocupación en otras firmas, principalmente las medianas y pequeñas, que se verán afectadas. La decisión de YPF probablemente complique, por caso, a Dreamco, que produce Ariel o Zorro en la Argentina. Todo ante la decisión oficializada de dejar de fabricar este derivado del petróleo que se usa para hacer jabón en polvo y detergentes. LA NACION consultó a directivos de Dreamco sobre el impacto de la medida, pero aún no obtuvo respuesta.