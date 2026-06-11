SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio, q.e.p.d., falleció el 7-6-2026. - Sus primos Sonzini Astudillo despiden al querido Puchito. Acompañan a Lucila e hijos, Meguy, Gioia y Gustavito. Y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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