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MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio, q.e.p.d., falleció el 7-6-2026. - Sus primos Sonzini Astudillo despiden al querido Puchito. Acompañan a Lucila e hijos, Meguy, Gioia y Gustavito. Y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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