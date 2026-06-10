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MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Prudencio Martínez Zuviría y Carolina Repetto e hijos despiden a Willy y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Sus primos Alejandra y Carlos Eppens, Dorée Cárrega y Alfonso y Lilián Morales Bustamante (as.) despiden al inolvidable Willy, acompañando a Lucila, Guillermina, Tommy y Justina. Rezamos por tu alma, siempre estarás en nuestros corazones.

MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Felipe Miguel y Sofía despiden a Willy con mucho cariño, acompañan a toda su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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