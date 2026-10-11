SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTIRE, María Adela. - Whisky y Marty, Clari y Johnny, Pauli y Carlos, Anita y el Tano, Loli y Piki, Herno y Jime, Sofi, tus sobrinos y sobrinos nietos te despedimos con mucho amor, agradecidos por todo lo que nos diste, y pedimos una oración al cielo por tu alma. ¡Siempre unidos!

✝ MARTIRE, María Adela. - Herno y Jime, Juani, Pepo, Delfi, Loren y Lisan te despedimos con la alegría de haber sido testigos de tu luz y de tu amor. Rezamos por tu alma, por los Alcibar y por los Martire.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa