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LA NACION

MARTIRÉ, María Adela

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTIRÉ de ALCIBAR, María Adela. - Tu esposo Miguel, Ñato, tus hijas y yernos, Fati y el Negri, Jime y Sapo, Rochi y Guti, Lulu y Mechi, y tus nietos Franchu y Beli te despedimos agradecidos de haber compartido tu vida y tu continua y eterna lección de amor. Rogamos una oración en tu memoria.

MARTIRÉ de ALCIBAR, María Adela. - Isabel y toda la familia Curat despiden con mucho cariño a Adela y abrazan al Ñato, a cada una de sus hijas y a toda la familia Martiré, acompañándolos con oraciones.

MARTIRÉ de ALCIBAR, María Adela. - Clari y Johnny y sus hijos y nietos Marce y Luchi, Claru y Nacho y Belu y Santos te despedimos con la alegría de haber sido testigos de tu luz y de tu amor. Rezamos por tu alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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