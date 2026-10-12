MARTIRÉ, María Adela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTIRÉ de ALCIBAR, María Adela. - Tu esposo Miguel, Ñato, tus hijas y yernos, Fati y el Negri, Jime y Sapo, Rochi y Guti, Lulu y Mechi, y tus nietos Franchu y Beli te despedimos agradecidos de haber compartido tu vida y tu continua y eterna lección de amor. Rogamos una oración en tu memoria.

✝ MARTIRÉ de ALCIBAR, María Adela. - Isabel y toda la familia Curat despiden con mucho cariño a Adela y abrazan al Ñato, a cada una de sus hijas y a toda la familia Martiré, acompañándolos con oraciones.

✝ MARTIRÉ de ALCIBAR, María Adela. - Clari y Johnny y sus hijos y nietos Marce y Luchi, Claru y Nacho y Belu y Santos te despedimos con la alegría de haber sido testigos de tu luz y de tu amor. Rezamos por tu alma.

Avisos fúnebres

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