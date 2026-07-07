SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAS, Claudio Hernán. - Carlos Schilling, Kenya y familia participan su fallecimiento, y acompañan a Noel, Ivana y a toda la familia en este triste momento, rogando una oración en la memoria del gran amigo.

✝ MAS, Claudio Hernán. - El Mambo de CUBA despide con tristeza a su gran miembro y excelente amigo Claudio, con un fuerte abrazo y un beso a toda su familia. ¡Te vamos a extrañar, Gordo!

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa