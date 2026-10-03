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MASSA, María Teresa Azcueta de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MASSA, María Teresa Azcueta de, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Ustáriz despedimos a Tere con muchísima tristeza y acompañamos a Ale, a las chicas y a toda la familia con mucho cariño.
✝ MASSA, María Teresa Azcueta L. de. - Pedro y Vicky de Achával despiden a Tere con mucho cariño y acompañan a Ale y las chicas en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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