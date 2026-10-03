SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA, María Teresa Azcueta de, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Ustáriz despedimos a Tere con muchísima tristeza y acompañamos a Ale, a las chicas y a toda la familia con mucho cariño.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta L. de. - Pedro y Vicky de Achával despiden a Tere con mucho cariño y acompañan a Ale y las chicas en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa