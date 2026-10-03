SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Inés Howard de Solari, sus hijos Fredo y Martina, Juan y Milena y sus nietos Josefina, Mateo, Faustino y Santiago despiden a la querida Tere y agradecen una oración en su memoria.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Querido amigo Alejandro, te abrazamos con el corazón y te acompañamos a vos y a tus hijas en este doloroso momento por la partida de Teresa. Tu amigo Luis y sus hijos Marcelo, Cristina y Claudia Oddone y Ana Malnatti elevamos una plegaria por su eterno descanso.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Querida Tere, gracias por tu enorme cariño y amistad. Siempre estarás con nosotros. Gloria y Hernán.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Ignacio Lafuente e hijos, participan con tristeza su partida, acompañando con cariño a Alejandro y familia.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de, q.e.p.d. - María Susana y Susanita Villanueva de Azzi lamentan su partida y acompañan a su familia con mucho cariño.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - El equipo de Zubiaurre S. A. reza una oración por el alma de Tere y acompaña a Alejandro y familia.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de, q.e.p.d. - Isabel y Camilo Gay, Camilo, Agus, Meri, Popi, Cata y familias, agradecidos de haberte tenido tan presente en nuestras vidas, acompañamos con todo cariño y oraciones a Ale, Martina, Sofi, Tere y familia.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Te recordamos con mucho cariño. Acompañamos a toda su familia, especialmente a Tere. El Club.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de, q.e.p.d. - Telecom Argentina SA despide a María Teresa, acompaña a Alejandro Héctor Massa y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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