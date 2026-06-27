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MASSA, Silvia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MASSA de ISOLA, Silvia. - Alberto y Vivi Herz participan con tristeza su partida, acompañando a Norita y Wen en este momento.
✝ MASSA de ISOLA, Silvia. - Alberto Herz y familia participamos con profunda tristeza su partida, acompañando a chicos y nietos con todo nuestro cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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