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MASSA, Teresa Azcueta de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MASSA, Teresa Azcueta de. - Despedimos a nuestra gran amiga Tere con inmensa tristeza, acompañando a Ale y las chicas con mucho amor. Las Olímpicas: María Elsa Olivero, Mariana D¨Agostino, Marcela Recondo, Mónica Ferrari, Claudia Pourtale, Cecilia Zabaleta, Margarita Hornos y Leonor San Miguel.
Aviso publicado en la edición impresa
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