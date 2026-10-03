SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA, Teresa Azcueta de. - Despedimos a nuestra gran amiga Tere con inmensa tristeza, acompañando a Ale y las chicas con mucho amor. Las Olímpicas: María Elsa Olivero, Mariana D¨Agostino, Marcela Recondo, Mónica Ferrari, Claudia Pourtale, Cecilia Zabaleta, Margarita Hornos y Leonor San Miguel.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa