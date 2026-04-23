LA NACION

MASTELLONE, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MASTELLONE, José. - El Directorio de ASE, Medifé y Sanatorio Finochietto despiden a un gran referente del empresariado argentino y de la industria láctea, quien deja un legado de trabajo y compromiso con el país. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

MASTELLONE, José, q.e.p.d. - Flia. Bonamico y Grupo Aurelia acompañan a la Flia. Mastellone es este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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