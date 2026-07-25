Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, mostró el regalo personalizado que le hizo Messi a sus compañeros de la selección

En una reciente publicación difundida en su cuenta de TikTok, Kelci Rose, pareja del defensor de la selección argentina Marcos Senesi, reveló un detalle íntimo de la convivencia del plantel durante el Mundial 2026. A través de un video, la joven exhibió un exclusivo set de mate personalizado que Lionel Messi entregó como obsequio a cada uno de los integrantes del equipo nacional tras su paso por la concentración mundialista.

Kelci Rose se encargó de mostrar, con lujo de detalles, el lujoso regalo de Messi al plantel Capturas TikTok (@_kelci.rose_)

El material audiovisual, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, muestra a Rose mientras realiza una suerte de unboxing de un bolso diseñado específicamente con el nombre del futbolista del Bournemouth. Según detalló la joven inglesa en el video, el obsequio del capitán consistió en un equipo completo de alta gama que incluye un termo de la marca Stanley en tono dorado, además de un mate y los accesorios necesarios para la tradicional infusión argentina. “Es un mate que Messi les regaló a todos los jugadores”, afirmó y destacó la exclusividad del presente para cada miembro del equipo de Scaloni.

Durante la secuencia, Rose también relató cómo Senesi le confió el cuidado del kit antes de su traslado hacia Miami. “Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevarlo. También me dio yerba por si quiero tomar”, explicó la deportista en su perfil de redes sociales. El gesto, que refleja la unión y el espíritu de grupo del plantel, se convirtió en una pieza de colección para los jugadores tras la finalización del torneo internacional. Si bien la joven protagonizó una breve confusión terminológica al intentar describir la bombilla, incluso con la revelación en su relato que “no sé cómo se llama, diría que es una pajita pero no es pajita”, su entusiasmo por el regalo fue evidente durante toda la grabación.

La novia inglesa de Senesi ya está lista para sumarse a la rutina argentina del mate Capturas TikTok (@_kelci.rose_)

Este gesto de Lionel Messi hacia sus compañeros, revelado ahora por Kelci Rose, se suma a las diversas anécdotas que circulan sobre la intimidad del vestuario argentino. La elección de obsequiar kits personalizados de mate refuerza la identidad cultural que el equipo busca mantener incluso en las concentraciones de alta competencia internacional. El objeto, marcado con la distinción de la AFA, simboliza para los jugadores un recuerdo del camino recorrido en la cita mundialista del 2026.

La repentina fama argentina de Kelci Rose

La figura de Kelci Rose Bowers, de 22 años, cobró especial relevancia durante el Mundial, no solo por mostrar estos detalles del entorno de la selección, sino por haber compartido en sus plataformas digitales la complejidad de vivir el Mundial desde una perspectiva personal dividida. Como futbolista profesional con formación en clubes como el Chelsea y actualmente en el Bournemouth femenino, Rose vivió de cerca la semifinal en la que Argentina eliminó a Inglaterra.

Rose mostró en sus redes cómo fue acompañar a Senesi a lo largo de Mundial 2026

En aquel momento, la joven hizo público su sentir a través de sus historias de Instagram, donde publicó un mensaje que expresó “Orgullosa de mi país”, en relación al equipo inglés, mientras acompañaba a su pareja en su camino hacia la instancia final. La pareja, que comenzó su vínculo formal a partir de una campaña publicitaria del club inglés, compartió diversos momentos de su convivencia y el acompañamiento mutuo en la carrera deportiva de ambos.