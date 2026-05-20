SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MATTEAZZI, Marta Beatriz, q.e.p.d., falleció el 19-5-2026. - Carlota (Chippy) Durst de Meta, Andres Meta y Sra., lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Marta Matteazzi, mamá de su querido colaborador Sr. Rafael Medina Matteazzi y acompañan a sus seres queridos en este triste momento.

✝ MATTEAZZI, Marta Beatriz, q.e.p.d., falleció el 19-5-2026. - Ariel Sigal en representación de las empresas del Grupo Bind, acompaña a su querido colaborador Sr. Rafael Medina Matteazzi y a sus seres queridos en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MATTEAZZI, Marta Beatriz, q.e.p.d., falleció el 19-5-2026. - El directorio de Bind Banco Industrial lamenta con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su gerente ejecutivo de Finanzas, Sr. Rafael Medina Matteazzi, y acompaña a toda su familia, en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa