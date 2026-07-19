MAURETTE, Teresa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAURETTE de MONSEGUR, Teresa, q.e.p.d., falleció el 16-7-2026. - Sus hijos Teresa y Guillermo, Luis y Paula, Alejandro y Matilde, Francisco y Cecilia, Mariana y Santiago y Dolores y Alfredo, sus nietos y bisnietos despiden a la querida Tere con mucho cariño.

✝ MAURETTE de MONSEGUR, Teresa, q.e.p.d. - Tus amigas del golf te despedimos con amor, agradecemos tu ejemplo y rogamos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa