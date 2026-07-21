SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAURIÑO, Jorge, q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Contactología participa con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Mauriño, socio fundador y, en distintas etapas de la historia, presidente de la institución. Su compromiso, su calidad humana y su permanente dedicación al desarrollo de la óptica y la contactología dejan una huella imborrable en la comunidad. Acompaña con afecto a su familia y seres queridos, rogando una oración en su memoria.

✝ MAURIÑO, Jorge, q.e.p.d. - Tomás, Susana, Martín y Máximo Pförtner participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Jorge. Acompañan con cariño a Lili y a toda su familia en este momento de inmensa tristeza, elevando una oración por su eterno descanso y guardando con afecto el recuerdo de su amistad.

Avisos fúnebres

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