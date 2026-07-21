LA NACION

MAURIÑO, Jorge,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAURIÑO, Jorge, q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Contactología participa con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Mauriño, socio fundador y, en distintas etapas de la historia, presidente de la institución. Su compromiso, su calidad humana y su permanente dedicación al desarrollo de la óptica y la contactología dejan una huella imborrable en la comunidad. Acompaña con afecto a su familia y seres queridos, rogando una oración en su memoria.

MAURIÑO, Jorge, q.e.p.d. - Tomás, Susana, Martín y Máximo Pförtner participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Jorge. Acompañan con cariño a Lili y a toda su familia en este momento de inmensa tristeza, elevando una oración por su eterno descanso y guardando con afecto el recuerdo de su amistad.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los 8 detalles del gol de España: los 3 centrales, el empujón de Molina, el botín de Simeone y... Scaloni
    1

    La jugada de los 8 detalles: de los 3 centrales y el empujón de Molina al botín de Simeone y el propio Scaloni

  2. El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial
    2

    El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial

  3. La fiesta de España campeón, 2 millones de fanáticos y la crítica de Dani Olmo a la selección argentina
    3

    La fiesta interminable de España y la fulminante crítica de Dani Olmo: “Deben ser un ejemplo”

  4. La desatención de Giuliano Simeone en el gol que le dio el título a España
    4

    Giuliano Simeone se desentendió de la marca de Ferran Torres en el gol que le dio el título a España