1
MAZZA, Maria Susana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAZZA de GONZALEZ, Maria Susana, falleció el 15-2-2026. - Siempre estarás entre nosotros, tus hijos Teresa y Arturo Ottini, Paco y Elaine Gonzalez Mazza, Andres y Cata Gonzalez Mazza, Susy y Ricardo Macedonia y Alberto e Isabel Gonzalez Mazza, tus nietos Mariano, Juan Martin, Victoria, Tomas, Francisco, Jimena, Sofia, Mateo, Florencia, Alejandro, Belén, Marcos, Josefina, Felipe, Anita, Luly, Cande, Nico, Camila, Jose, Marina, Justi y Maggie y tus 13 bisnietos te despiden celebrando tu vida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fue el jefe más querido de la TV y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo
- 3
La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés
- 4
La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores