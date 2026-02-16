MAZZA, Maria Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAZZA de GONZALEZ, Maria Susana, falleció el 15-2-2026. - Siempre estarás entre nosotros, tus hijos Teresa y Arturo Ottini, Paco y Elaine Gonzalez Mazza, Andres y Cata Gonzalez Mazza, Susy y Ricardo Macedonia y Alberto e Isabel Gonzalez Mazza, tus nietos Mariano, Juan Martin, Victoria, Tomas, Francisco, Jimena, Sofia, Mateo, Florencia, Alejandro, Belén, Marcos, Josefina, Felipe, Anita, Luly, Cande, Nico, Camila, Jose, Marina, Justi y Maggie y tus 13 bisnietos te despiden celebrando tu vida.

