1
MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos. - Tus primos Patricia, Victoria, Julieta y María Gabriela Paglini, junto a sus esposos Horacio Oliva, Jorge Lucca, Claudio Carrozza y Roque Romero Díaz, sus hijos y yernos, te despedimos con enorme cariño y profunda tristeza. Acompañamos de corazón a su esposa Matilde, a sus hijos Juan, Tomás, Agostina, Agustina y nietos en este momento tan doloroso. Guardaremos siempre el recuerdo de un hombre íntegro, cálido y presente en nuestras vidas. Que descanses en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 3
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 4
La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”