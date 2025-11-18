LA NACION

MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos. - Tus primos Patricia, Victoria, Julieta y María Gabriela Paglini, junto a sus esposos Horacio Oliva, Jorge Lucca, Claudio Carrozza y Roque Romero Díaz, sus hijos y yernos, te despedimos con enorme cariño y profunda tristeza. Acompañamos de corazón a su esposa Matilde, a sus hijos Juan, Tomás, Agostina, Agustina y nietos en este momento tan doloroso. Guardaremos siempre el recuerdo de un hombre íntegro, cálido y presente en nuestras vidas. Que descanses en paz.

