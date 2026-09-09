SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MEDICI, Walter Tomas, 8-9-2026. - Su esposa Angela Elena Medici; sus hijos Walter Gabriel, Pablo Andrés, Myriam Onoratelli, Patricia Bacchetta; sus nietos Juan Manuel, Camila, Tomas, Paloma, Luciana y su bisnieto Brunito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

Avisos fúnebres

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