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MEDICI, Walter Tomas
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MEDICI, Walter Tomas, 8-9-2026. - Su esposa Angela Elena Medici; sus hijos Walter Gabriel, Pablo Andrés, Myriam Onoratelli, Patricia Bacchetta; sus nietos Juan Manuel, Camila, Tomas, Paloma, Luciana y su bisnieto Brunito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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