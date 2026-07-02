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MELIÁN, Soledad,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MELIÁN, Soledad, q.e.p.d. - María Marta, Laura y Enrique, Carolina y Jorge, hijos y nietos, en especial María Laura y Carolina Gibert, la despiden con tristeza y abrazan con todo cariño a Lucas, a sus hermanos y a Roberto.
✝ MELIÁN, Soledad. - Tus padrinos Julie y Eduardo Gowland y sus hijos, a los cuales cuidaste con tanto amor, te despiden con inmensa tristeza y acompañan a Lucas, Roberto y tus hermanos con el cariño de siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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