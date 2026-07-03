SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MELIÁN, Soledad. - Sole, ya estás en paz y vas a iluminar por siempre a todos con la alegría, el cariño y el amor que diste. Gracias por haber compartido tu vida, tu familia y los momentos que vivimos. Lucas es tu mayor orgullo y también el mío. Sé que vas a estar siempre a su lado, acompañándolo y guiándolo en cada uno de sus sueños y logros. Abrazo con mucho cariño a Vero, Vale, el Negro, Angie y Roberto en este momento. Juan Ignacio Frangella.

✝ MELIÁN, Soledad. - Mamá, te voy a extrañar mucho y te voy a recordar todos los días. No importa dónde estés, siempre sé que estás en mi corazón. Te quiero por siempre. Lucas.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa