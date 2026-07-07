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MÉNDEZ, Luis Anibal,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MÉNDEZ, Luis Anibal, q.e.p.d. - Oscar Ivanissevich y París Wilson acompañan con mucho cariño y oraciones a Susana, hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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