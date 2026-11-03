SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENDEZ, Roberto. - Neumasur S. A. y Manouk Manoukian participan con profundo pesar el fallecimiento de Roberto Mendez y acompañan a su familia, seres queridos y a todo el equipo de Neumen en este doloroso momento.

MÉNDEZ, Roberto, q.e.p.d. - TotalEnergies participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña a su familia, amigos y colaboradores de Neumen en este difícil momento y recuerda con respeto y reconocimiento a quien fuera un valioso referente y socio en el camino compartido.

Avisos fúnebres

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