1
MENDEZ, Roberto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MENDEZ, Roberto. - Neumasur S. A. y Manouk Manoukian participan con profundo pesar el fallecimiento de Roberto Mendez y acompañan a su familia, seres queridos y a todo el equipo de Neumen en este doloroso momento.
MÉNDEZ, Roberto, q.e.p.d. - TotalEnergies participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña a su familia, amigos y colaboradores de Neumen en este difícil momento y recuerda con respeto y reconocimiento a quien fuera un valioso referente y socio en el camino compartido.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Por la visita del Papa: los cortes en la ciudad comienzan el miércoles y habrá controles y desvíos en Palermo y Recoleta
- 3
Estiman que el Estado perderá cerca de US$3000 millones por el impacto del contrabando y la subfacturación en 2026
- 4
Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro