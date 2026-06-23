SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENENDEZ HUME, José Alejandro. - Alejandro y Magdalena Roca (as.) participan su fallecimiento y acompañan a Luis, Viviana y a todos los Menéndez en este triste momento.

✝ MENENDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. – Federico Braun y María Freixas acompañan a Patricia y a toda la familia Menéndez con mucho cariño.

✝ MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo y Grace Nazar Anchorena abrazan a María y a sus hijos con cariño y piden una oración por su alma.

Avisos fúnebres

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