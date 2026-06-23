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MENENDEZ HUME, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENENDEZ HUME, José. - Acompañamos a todas las hermanas y a Patricia en este triste momento y rezamos una oración en su memoria. María Ines y Alejandro Orlowski, y M. Marta.
MENÉNDEZ HUME, José. - Félix Ramírez Saravia despide con profundo dolor a su amigo y acompaña a su familia con todo cariño.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - Rosa Mai Sampaio y sus hijos Rapha y Guilhermina Guingle y Charly y Pedro Braun despiden a José con el cariño de siempre y acompaña a Iogui, José, Cristian, Lucas y Alma en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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