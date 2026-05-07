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MENISES DIAZ, Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENISES DIAZ de VIVAR, Carlos, (Bocha), q.e.p.d. - Su prima Elisa Diaz de Vivar, Jorge Noro Villagra, hijos y nietos despiden al querido Bocha y acompañan a Tatina, María Esther, Magdalena, Toia, Ana, Caito y a sus familiares en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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