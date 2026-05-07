MENISES DIAZ, Carlos,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENISES DIAZ de VIVAR, Carlos, (Bocha), q.e.p.d. - Su prima Elisa Diaz de Vivar, Jorge Noro Villagra, hijos y nietos despiden al querido Bocha y acompañan a Tatina, María Esther, Magdalena, Toia, Ana, Caito y a sus familiares en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa