MESSI, Jorge
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MESSI, Jorge, q.e.p.d. - PopArtMusic despide con mucho cariño a Jorge y acompaña en este difícil momento a Leo, Rodrigo y a toda la familia Messi.
✝ MESSI, Jorge, q.e.p.d. - Juan I. Nápoli, presidente de VALO, lamenta con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
✝ MESSI, Jorge. - El IADT, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, despide con profundo dolor a Jorge Messi, acompaña a su familia en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.
✝ MESSI, Jorge, q.e.p.d. - Nápoli Inversiones S.A. participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a la familia Messi en este doloroso momento.
✝ MESSI, Jorge, q.e.p.d. - Fundación Garrahan acompaña con respeto y afecto a Lionel Messi, familia y sus seres queridos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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