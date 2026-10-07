SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIGNABURU de ARDOHAIN, Elsa Lía, q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Su esposo Edgardo, sus hijos Diego, Juan Miguel y Mayra Erramouspe y sus nietas Guadalupe y Pilar la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria. Será despedida hoy, de 10 a 13 hs., en el cementerio Parque Gloriam, Av. Tomás Espora 4700, Burzaco.

✝ MIGNABURU de ARDOHAIN, Elsa Lía. - Tu hermano Mario Emilio, tus sobrinos Constanza, Mercedes y Martín Eribe, y tus sobrinas nietas Emilia y Delfina te despiden, querida Elsi, con profundo cariño y amor.

✝ MIGNABURU de ARDOHAIN, Elsa Lia, q.e.p.d. - Beatriz y Andrés Arotçarena, sus hijos Andrés, Santiago y Laura, Mariano y Marcela, Inés y Juampi, y nietos despiden con amor a la muy querida Elsi.

✝ MIGNABURU de ARDOHAIN, Elsa Lía, q.e.p.d. - La familia Chavit acompaña con pesar a Edgardo, hijos y nietos y a la familia Mignaburu.

✝ MIGNABURU, Elsa Lía. - Elba Matilde Zetzsche y sus hijos Valeria, Ana y Federico Orquín acompañan a Edgardo, Juanmi y Diego en este triste momento y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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