LA NACION

MIGUENS BEMBERG, Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MIGUENS BEMBERG, Carlos. - Los integrantes de Estancia Cristina, El Puma Lodge y Fitz Roy Expediciones participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Miguens Bemberg y acompañan a Diego y toda su familia en este doloroso momento, rogando una oración por su eterno descanso.

MIGUENS BEMBERG, Carlos, q.e.p.d., 19-7-2026. - Jorge Macri y María Belén Ludueña junto a Antonio Macri y Serena Aversa participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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