SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19 de julio de 2026. - Tu mujer, Antonia, tus hijos, Charly y Luli, Tancho y Viole, Lucas y Carlota, Valenchu y Chipi, y tus nietos, Olympia, Emilio, Aurora, Isidro, Allegra, Federica, y Alina, te despiden con profunda tristeza agradeciendo la vida compartida. Te vamos a extrañar muchísimo.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Tu hermana Luisita te despide con grandes recuerdos de infancia y de toda una vida compartida. Con mis hijos Talo y Pilar, Javier y Loly, Bárbara y Delfín, Loló y Santiago, Santi y Flor, nietos y bisnietos, acompañamos con amor a Tonia y a sus hijos Charly, Tancho, Lucas y Valentina y sus familias.Te deseo un feliz encuentro con aquellos que se nos adelantaron .

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Volvió a la casa del Padre con mucha paz y rodeado de amor el 19-7-2026. - Su hermana Cristina, con sus hijos Poli y Lucho Anchorena y Ati Hoffmann, sus hijos políticos Jorge Bledel, Flo Gándara y Félix Elizalde y sus nietos, junto con Esteban Bullrich participan con inmensa tristeza su partida. Doy gracias a Dios por una larga vida compartida con un hermano incondicional, generoso, leal, fiel a sus valores y lleno de alegría y vitalidad. Lo vamos a extrañar mucho, siempre nos seguirá inspirando y guiando con su ejemplo. Abrazamos con mucho amor y oraciones a Tonia, Charly, Tancho, Luqui y Valenchu y a toda la familia Miguens Robirosa.

✝ MIGUENS, Carlos José (Carlitos), q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, sus hijos Luciano y Xime, Soledad y Momo, Juan y Sofi y nietos abrazan con tristeza y enorme cariño a Antonia, hijos, nietos y a sus queridos hermanos.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Talo y Pili Tanoira, junto a sus hijos y nietos despiden con mucho cariño a su tío Carlos, pidiendo a Jesús que lo reciba en sus brazos, y acompañan a Tonia y sus hijos en este momento de tanta tristeza. Te vamos a extrañar. Queda un vacío muy grande en cada uno de los lugares en los que siempre impactaste.

✝ MIGUENS, Carlos J. - Martín Eurnekian lamenta su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J. - Corporación América lo despide con profundo dolor y ruega una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J. - Christian Romero y familia despiden con mucho cariño a Carlos, agradecidos por tantos años de amistad compartida. Acompañan a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ MIGUENS, Carlos J. - Compañía General de Combustibles, CGC, lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ MIGUENS, Carlos J. - Hugo Eurnekian despide con gran tristeza a su querido amigo y acompaña a su familia en este difícil momento.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d., falleció el 18-7-2026. - María Martha y Dickie Siri acompañan a la querida Tonia y a sus cuatro hijos en estos momentos tan tristes con mucho cariño y ruegan una oración por Carlitos.

MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Christopher van Tienhoven y familia expresan sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento y lo recuerdan con mucho cariño.

MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Los integrantes de Patagonia Gold despiden con profundo pesar a su fundador, expresidente y principal inversor. Acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Fernando y Mercedes Oris de Roa (as.), y sus hijos abrazan con mucho cariño a Tonia y los chicos y a Cristina, Luisita y Diego y despiden a Carlitos, celebrando su vida.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Bernard McGuinness, Leonardo Zei, Guillermo Korstanje y Diego Zviovich lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - El directorio de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. participa con profundo pesar su fallecimiento y despide con gratitud y respeto a quien acompañó a la empresa con visión y compromiso. Acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - El personal de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. participa con profundo dolor su fallecimiento y lo despide con cariño y agradecimiento. Acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Manuel Suárez Altuna y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, hacen llegar sus más sentidas condolencias a su familia y elevan una oración en su memoria.

MIGUENS, Carlos José, falleció el 19-7-2026. - Luis Pagani y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y extienden sus condolencias a toda su familia en este triste momento.

MIGUENS, Carlos José, falleció el 19-7-2026. - Grupo Arcor participa con hondo pesar su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Cristian e Inesita Laprida (as.) y sus hijos, despedimos con mucha tristeza al querido Carlitos y abrazamos con gran cariño a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valenchu y a toda la familia Miguens en este triste momento, y rezamos una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19 de julio de 2026. - Cheyenne S.A., sus directivos, pilotos y personal participan con profundo pesar su fallecimiento y recuerdan con gratitud a su fundador, destacando su calidad humana, su permanente cercanía y el compromiso con el bienestar de quienes integraron la empresa. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19 de julio de 2026. - Sus colaboradores de la Oficina Familiar en Argentina lo despedimos con profunda tristeza y acompañamos a Antonia y a sus hijos, Carlos, Tristán, Lucas y Valentina en estos momentos tan dolorosos. Elevamos nuestras plegarias por el alma de nuestro tan querido presidente y agradecemos su humanidad y generosidad para quienes tuvimos el honor de trabajar con él todos estos años. Lo vamos a extrañar muchísimo.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., 19-7-2026. - Alejandro de Anchorena junto a sus hijos y nietos despiden al querido Carlitos, habiendo compartido con él muy felices momentos y acompañan de corazón a Tonia, los chicos y toda la familia Miguens Robirosa con muchísimo cariño.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Andrónico Luksic Craig y Rocío Gonzalez Raggio despiden con gran tristeza a su querido amigo Carlos. Acompañan a Antonia, a sus hijos y a sus nietos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Los socios y el personal de PwC Argentina participan el fallecimiento de un empresario de gran trayectoria, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Juan, Josefina, Juano, Ine y Santos Pazo (as.) despedimos a Carlitos y acompañamos a toda la familia con mucho cariño, rezando una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - La familia de Agropecuaria Cantomi despide con tristeza a quien fuese su fundador y conductor y abraza con cariño a Antonia, hijos y nietos. Gracias don Carlos por darnos trabajo y ser nuestro ejemplo en tantas cosas. Su huella perdurará siempre en cada uno de nosotros y nuestras familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa