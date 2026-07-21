SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIGUENS, Carlos José. - Hermano, amigo, compañero de una y mil aventuras. Me llevaste de la mano cuando hacia falta, me enseñaste sin enseñar, solo con el ejemplo. Un lujo haberte tenido de hermano, Gracias y hasta pronto. Abrazo con mucho amor a Tonia, Charly, Luli, Tancho, Viole, Lucas, Carlota, Valenchu y Chipi.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Jean y Gloria de Ganay (as.), sus hijos y nietos despiden con gran tristeza a su querido primo Carlitos y acompañan a Tonia y a toda la familia Miguens.

✝ MIGUENS, Carlos José. - José Ignacio y Clara Miguens con sus hijos y sus nietos despiden a su primo Carlos y acompañan a Antonia y toda su familia con mucho cariño.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Álvaro, Beatriz, Federico y Ana Sáinz de Vicuña (as.) acompañan llenos de cariño a Antonia y a sus hijos, lamentando profundamente su pérdida. Vamos a extrañar tu buen humor y buenas ideas querido primo. Rogamos una oración por su eterno descanso.

✝ MIGUENS, Carlos José. - Gracias por todo el cariño, las risas, los momentos compartidos y por haber sido una excelente persona. Acá dejaste una familia increíble que siempre cuidaremos. Se te va a extrañar, tu cuñada María Giménez (a)

✝ MIGUENS, Carlos J. - Cervecería y Maltería Quilmes participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos J. Miguens Bemberg, quien fuera presidente de su compañía hasta 2006. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento, agradeciendo y recordando con respeto su compromiso y su aporte a la historia y desarrollo de Cervecería y Maltería Quilmes. Ruega una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J. - FUSAVI, Fundación Médica de Salud Visual, despide con profundo dolor a su generoso benefactor y acompaña con singular cariño y oraciones a Antonia e hijos, y a Mabel Arguet.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Alberto e Inés Orcoyen despiden con admiración a Carlos, un empresario singular y acompañan en su dolor a Diego Miguens y sus hermanos.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Willy Reca y Gonzalo Peres Moore despiden a Carlos y acompañan a la familia Miguens en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Jorge e Isabel Tassara e hijos despiden a Carlitos con gran pena y acompañan a Antonia y sus hijos y a Diego, Luisita y Cristina.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Paolo Rocca participa con tristeza el fallecimiento de su amigo Carlos y acompaña a su familia en este doloroso momento.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Ana y Ezequiel Ogueta y familia ruegan orar por él.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - El directorio de Central Puerto S.A. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Jorge Fasolo (a.) y sus hijos y nietos despiden con mucha tristeza a Carlitos y abrazan con mucho cariño a Tonia, Charly, Tancho, Lucas y Valenchu y a toda la familia Miguens, rogando una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - La familia Otero Monsegur participa con pesar su fallecimiento, lo despide con afecto y acompaña a los suyos en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - El grupo Techint y sus colaboradores participan con profundo pesar su partida y ruegan una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Mariel y Norberto Morita (as.), junto a sus hijos Dolores e Ignacio Nicastro, María Yuri y Mathew Adler, Florencia Kimi y Rodrigo Diz y nietos, despiden a su amigo del alma con enorme tristeza, melancolía y nostalgia, recordando los muchos momentos que compartimos con él y acompañan a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valenchu y sus familias en su inmenso dolor.

✝ MIGUENS, Carlos José q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy lo despiden con mucha tristeza, acompañan con afecto a Antonia, a sus hijos y a sus nietos en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José. - Su amigo Carlos Angel Méndez (a.) lo despide con tristeza y acompaña con cariño a su familia.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Los miembros del directorio y el equipo de Fundación Endeavor Argentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José. - El Sr. Antonio Maestro, presidente de Maestro y Huerres S. A., y todo su personal, participan con profundo pesar el fallecimiento de el Sr. Carlos José Miguens, acompañando a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ MIGUENS, Carlos José. - S.M. los reyes de los Países Bajos, sus hijas Amalia, Alexia y Ariane, María C. de Zorreguieta y sus hijos Martín, Juan y familias despiden al querido Carlitos y abrazan a Tonia, Charly, Tancho, Lucas y Valentina en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José. - Adriana Larroudé despide a Carlitos y acompaña a Tonia, Diego y sus hijos con el cariño de siempre.

✝ MIGUENS, Carlos José q.e.p.d. - Meme García Guevara acompaña a Tonia, Charlie, Tancho, Lucas y Valenchu en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querido amigo Carlitos Miguens con todo cariño, y acompañan a Tonia y sus hijos como también a los familiares y amigos en estos momentos de profunda tristeza.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Valeria y Richard Stuart Milne y sus hijos participan con mucha tristeza la partida de su amigo Carlitos, un grande, generoso, leal y fiel a sus valores. Acompañamos con mucho cariño a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valentina y a sus familiares en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Despedimos a Carlitos y con mucho cariño abrazamos a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valenchu y flia. Eugenia Chorén (a.), Pepito Irusta (a.), Rochy Irusta y Nico Alonso (a.) y Salvador Irusta (a.).

✝ MIGUENS, Carlos José. - Con profunda tristeza te despido amigo querido. Hemos compartido momentos tan importantes con tu sabiduría, honestidad y gran humanidad. Abrazo con entrañable cariño a Cristina, Esteban junto a su familia y a toda la familia Miguens Robirosa. Julio J. Bullrich.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Mi querido hermano del alma, dales ahí arriba tus buenos consejos y seguí dandolos aquí abajo. Federico y Patricia Sainz de Vicuña (as.) acompañan con mucho cariño a la familia Miguens en este momento tan triste y ruegan una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Amalia y Alberto Hueyo despiden con tristeza a esa gran persona que fuera Carlitos y abrazan con cariño a Antonia, Charly, Tristán, Lucas y Valentina, rogando una oración en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Adrian Diplotti y Horacio Crespo junto con el equipo de CL Group despiden a Carlos y acompañan a la familia Miguens en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Federico Braun, María Freixas y sus hijos despiden a Carlitos con tristeza y acompañan con mucho cariño a Antonia, Charly, Tancho, Lucas y Valentina y a toda su familia.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Freddie y Cecilia Green despiden con mucha tristeza al querido Carlitos y abrazan con cariño a Tonia e hijos y a toda la familia Miguens en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Magdalena y Miguel Crotto participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan con gran cariño a toda su familia.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - La familia Eliçabe y el directorio de Isaura S.A. lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Fernando y Carmen Amorim de Polledo junto a sus hijos, Carmela y Mariano, Tati y Mica y Catalina y Juampi despiden con gran dolor al querido Carlitos, amigo de toda la vida, y acompañan a Tonia y los chicos en estos momentos tan tristes.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., 19-7-2026. - Félix Beserra y familia paticipan con tristeza el fallecimiento de Carlitos, acompañando a toda la familia Miguens y abraza fuertemente a Charly en este doloroso momento.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Gerardo y Ruth García Gorostidi acompañan con enorme tristeza a su mujer Antonia, a sus hijos y hermanos en este momento de tanto dolor. Gracias Carlitos por todo lo que diste, por todo lo que hiciste, por ser fiel a tus valores y a tu legado. Que Dios y la Virgen te reciban en sus manos y te cuiden en esta continuidad de tu vida.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Jorge Bledel y familia acompañan a Antonia y familia en este triste momento, especialmente a Cristina, Poli, Lucho y Ati con mucho cariño.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - El escribano Alberto Hueyo y sus colaboradores lo despiden con el respeto y afecto que supo inspirar y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. - Despedimos a Carlitos con mucho cariño y acompañamos a Antonia, Valenchu, Charlie, Tancho y Lucas en este momento tan triste. Los Germán Frers.

Avisos fúnebres

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