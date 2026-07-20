MIGUENS, Carlos
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MIGUENS, Carlos. - Inés Reggiardo y Luis Vaca Guzman (as.), acompañan en este triste momento a Antonia e hijos.
✝ MIGUENS, Carlos. - Jacques Louis de Montalembert y sus hijos, María y Diego, Sebastián y Malena te decimos hasta pronto Carlitos. Hoy te despedimos y te decimos gracias por tu enorme cariño y generosidad. Dejaste una huella en todos nosotros. ¡Tonia, Charly, Tancho, Lucas y Valenchu y a toda la familia Miguens, los acompañamos con un abrazo fuerte!.
MIGUENS, Carlos. - Gustavo Grobocopatel acompaña a la familia de su amigo Carlos en este momento.
✝ MIGUENS, Carlos, falleció el 19-7-2026. - La Fundación Foro Llao Llao lamenta la partida de uno de sus fundadores y acompaña a la familia en este momento de dolor.
✝ MIGUENS, Carlos, falleció el 19-7-2026. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.
✝ MIGUENS, Carlos. - Marcos y Karina despiden a Carlos con profunda tristeza y envían un fuerte y afectuoso abrazo a toda su familia.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Con mucha tristeza despedimos a un gran amigo y acompañamos a Tonia y a toda la familia. Familia de Narváez.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Queridos Tonia, Charlie, Tancho, Luqui y Valentina los abrazamos muy fuerte. Rezamos por su querido e inmenso Carlitos. Lucrecia y todos los Grimaldi.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Sus colegas de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, despiden a uno de sus fundadores y muy querido amigo. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Juan A. Bartolomé y Graciela Ruggero lo despiden con dolor y acompañan con mucho cariño a Tonia y familia, ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Tincho y Sandra Frers participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Los socios y el personal de EY acompañan a su familia y seres queridos con profundo pesar en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Con muchísima tristeza, Martín Migoya y la familia Migoya despedimos a una gran persona, un gran amigo y un gran emprendedor. Se va alguien que nos guió, nos inspiró y nos enseñó muchísimo. Su legado y su recuerdo permanecerán siempre con nosotros. Acompañamos a toda su familia en este momento de profundo dolor. Descansá en paz, querido Charly.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - La familia Sielecki lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.
✝ MIGUENS , Carlos, q.e.p.d. - Guibert Englebienne y Alejandra Fasce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento,
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Desde Globant despedimos con profundo pesar a Charly, un gran emprendedor y una persona que dejó una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos con mucho cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Luis y María Perez Companc junto a sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia, rogando una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Calilo, Nathalie, Matu, Mica e Ian despedimos con mucho cariño y profunda tristeza a un grande. Fue una persona que marcó a todos con su ejemplo de vida, dejando un legado inmenso para su familia y para toda la comunidad. Acompañamos con un enorme y cálido abrazo a Tonia, Charlie, Tancho, Lucas y Valenchu en este momento tan difícil.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Horacio Crespo despide con mucho cariño a su gran amigo Carlos y acompaña a Antonia e hijos en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Farouk y Jacqueline Younes acompañan con mucho cariño a toda la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
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