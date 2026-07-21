MIGUENS, Carlos,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Sus primos Herrmann Miguens: Eduardo, Patricio y Magdalena Braun, Guillermo e Imur Cordeyro, Cecilia, Fernando y Angélica Houssay, sus hijos y sus nietos despiden a Carlitos con mucho cariño y abrazan a la familia Miguens.
✝ MIGUENS, Carlos. - Lucía y Eduardo despiden a su querido amigo Carlitos. Acompañan cariñosamente a Antonia, hijos y hermanos.
MIGUENS, Carlos. - Los miembros de Olimpiadas Especiales Argentina despedimos con tristeza a Carlos Miguens, incansable colaborador de nuestra organización. Agradecemos su apoyo y compromiso constantes con la inclusión. Acompañamos con cariño a sus seres queridos.
✝ MIGUENS, Carlos. - Despedimos con profundo dolor a Carlitos, nuestro amigo del alma. Gracias por tu amistad, gracias por tu generosidad infinita. Te vamos a extrañar muchísimo. Acompañamos con el corazón a Tonia, Charly, Tancho, Lucas y Valenchu. Pinky Fernández Barrio y Valeria Dorignac.
✝ MIGUENS, Carlos. - Gastón R. Dorignac y familia participan su fallecimiento
✝ MIGUENS, Carlos. - Jaime y Nina Campos lo recordarán siempre con enorme cariño. Se fue una gran persona.
✝ MIGUENS, Carlos. - El Club de Polo Guardia del Monte lo despide con el cariño de siempre, agradeciendo su colaboración y generosidad, que ayudaron a la construcción del club. Acompaña con afecto a Antonia, hijos, Luisita, Cristina, Diego, Sebastián y familias.
✝ MIGUENS, Carlos. - María y Freddy Nicholson (a.) despiden a su querido vecino y acompañan a Tonia y familia con mucho cariño.
✝ MIGUENS, Carlos. - Jorge y Mercedes Gómez Alzaga junto a sus hijos despiden con mucha tristeza a Carlitos y acompañan a Tonia, sus hijos y Diego con todo cariño.
✝ MIGUENS, Carlos. - Ángel, Nicolás, Martina y Agustín De Estrada acompañan en este triste momento a Antonia, Luisita, Diego y Cristina Miguens y ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos. - Alfonso y Negra Bustillo, sus hijos y nietos despedimos con profunda tristeza a nuestro querido amigo y acompañamos con mucho amor a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valenchu y sus familias, rogando oraciones por su eterno descanso. Gracias por tanto querido Carlitos siempre estaras con nosotros.
✝ MIGUENS, Carlos q.e.p.d. - Julie Fortabat junto a sus hijos acompañan a Tonia y a toda su familia y ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos. - Virginia, Santiago (h.), Valentina y Sebastian Quirno (as.); Connie y Maru Chapur (as.) acompañan con inmensa tristeza a Tonia, Valentina, Charlie, Tristan, Lucas y familias, sus hermanos Luisita, Cristina y Diego.¡Que privilegio fue tenerlo en la familia! Empresario de ley, generoso y con un afecto inmenso capaz de cubrir los corazones de muchos. Se que no habrá olvido. Descansa en paz Carlitos, Dios esta con vos.
✝ MIGUENS, Carlos. - Diego F. Videla y Patricia Massey, despiden con tristeza al siempre querido Carlitos, acompañan con afecto y mucho cariño a Tonia, sus hijos, y a Diego, Sebastián, Luisita, Cristina y sus familias.
MIGUENS, Carlos. - Felix Ramírez Saravia despide con profunda tristeza a Carlitos, y acompaña a su familia con todo cariño.
✝ MIGUENS, Carlos. - Desde Fundación Oficios agradecemos a Carlos por haber apostado siempre por la educación de adultos. Acompañamos a su familia con nuestras oraciones
✝ MIGUENS, Carlos. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein acompañan con todo afecto a su hijo Charlie, a sus hermanos y a su mamá, apenados por la partida del querido Carlos.
✝ MIGUENS, Carlos. - Despido a Carlitos con mucho cariño y acompaño a Tonia, sus hijos, sus hermanos Luisita, Cristina y Diego. Elena Maguire.
✝ MIGUENS, Carlos. - M. Inés y Alec Mihanovich te despedimos con tristeza y acompañamos a Tonia y los chicos.
✝ MIGUENS, Carlos. - Fernando y Anabella Marín despedimos con mucha pena a Carlitos y acompañamos a Antonia y su familia en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos. - El presidente de SA La Nación, Julio César Saguier, los restantes miembros del directorio y los síndicos despiden con tristeza al gran empresario y amigo de esta institución, a cuyo lado estuvo activamente en compromiso solidario en circunstancias adversas que contribuyó a superar. Acompañan en el dolor a su familia.
✝ MIGUENS, Carlos. - Silvia Gold y Hugo Sigman despiden con profundo pesar a Carlos, querido amigo, empresario destacado y por sobre todas las cosas un ser humano imaginativo, cálido, valiente y empático. En cada conversación estuvo siempre presente su compromiso con la construcción de una Argentina mejor. Abrazamos con todo su cariño a Antonia, sus hijos y a toda su familia.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Jorge y Ángeles Landaburu lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.
✝ MIGUENS, Carlos. - Carlitos, te despedimos con dolor y pena. Acompañamos a tu linda familia y a todos los Miguens, abrazando a Diego, amigo y padrino. Guillo y Franky.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Guillermo Díaz Alberdi y Clara Balcarce despiden a Carlitos con enorme tristeza y acompañan a Tonia, sus hermanos y a toda la familia con muchísimo cariño. Vuela bien alto, Carlitos.
✝ MIGUENS, Carlos. - Nicolás Gallo lamenta con gran tristeza su partida y acompaña a toda su familia.
✝ MIGUENS, Carlos. - Eva y Santiago Soldati despiden con muchísima tristeza a su queridísimo amigo de toda una vida y acompañan a Antonia, hijos y hermanos en este muy triste momento.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - José y Florencia Brea, muy tristes con la partida de Carlitos, abrazamos a Antonia y a toda la familia.
MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Horacio Reyser y Matias Tavella, junto al equipo de Ventus Capital Partners despiden a una gran persona y emprendedor. Acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Acompaño en su inmenso dolor a Tonia, Charly y Luli, Lucas y Carlota, Valenchu y Chipi y muy especialmente a Tancho y Viole. Siempre con ustedes. Mucha fuerza. Los quiero muchísimo. Sarita Oris de Roa.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Alix y Juan Zorraquin acompañan en estos tristes momentos y mandan un fuerte abrazo a Tonia, a todos sus hijos y nietos. Carlitos es irremplazable, solo queda rezar y llorar, respetando su memoria y su legado.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Socios e integrantes de Peña, Freytes & Asociados lo despiden con tristeza, acompañan con cariño a su familia y ruegan una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Roberto Vivo y familia despiden a su querido amigo y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Alix y Juan Zorraquin acompañan a Luisita, Cristina y Diego en esta gran perdida y les mandan un inmenso abrazo.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Te nos fuiste, amigazo de la vida, con tantas cosas compartidas juntos. Te vamos a extrañar. Acompañamos con mucho cariño a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valenchu, Diego y toda la familia Miguens. Martín e Ioia Tassara e hijos.
MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - William Engels y Cecilia Cordeiro lo despiden con tristeza y piden una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Miguel Acuña, Dolores de Anchorena, hijos y nietos acompañan a Tonia e hijos con todo cariño y lindos recuerdos en este triste momento.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Teresa y Alejandro Dodero y familia despiden a Carlitos con mucha tristeza y acompañan a Tonia e hijos y a Luisita, Cristina y Diego, rogando una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Fernando Cancel acompaña a Luisita y Flia. Miguens en este triste momento.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - María R. de Detry, sus hijos Delfina y Tomás Menceyra, Pepi y Juan Mendizabal y Juan y Maggie Lanusse los acompañan con mucho cariño y oraciones.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Los miembros del directorio de Grupo Peñaflor participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Marcelo Argüelles y familia lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Miguens, rogando una oración en su memoria.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Miguel e Isabel de Larminat y familia participan con tristeza el fallecimiento de Carlitos y piden una oración en su memoria. Acompañamos afectuosamente a la querida Tonia, sus hijos y toda la familia Miguens en este doloroso momento.
✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Miguel Acuña y Dolores de Anchorena acompañan a Luisita, Cristina y Diego en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa