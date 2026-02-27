SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MILBERG, Juan. - Angeliquin C. de Menditeguy lo despide con mucha pena y abraza a Ana con todo cariño.

✝ MILBERG, Juan. - María Victoria y Alberto Anchorena despedimos a Pepe con tristeza y acompañamos con cariño a Ana.

✝ MILBERG, Juan, q.e.p.d. - Belén y Juan José Blaquier se despiden de Pepe con tristeza y acompañan a su familia con oraciones.

✝ MILBERG, Juan C. - Pepe, ya estarás en los brazos del Señor. Acompañamos a Ana, Juan y Loli con cariño y oracionesEugenio, Mónica, hijos y nietos.

✝ MILBERG, Juan C. - Jorge y Dolores Maschwitz acompañan a Ana con mucho cariño.

✝ MILBERG, Juan C., q.e.p.d. - Mabel Laurencena de Uhart y sus hijos Martín y Mariano despiden a su querido Pepe y acompañan a Ana y a Juan en estos tristes momentos y piden una oración en su memoria.

