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MIODOWNIK, Ester Mirta
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ MIODOWNIK, Ester Mirta, Z.L., falleció el 27-6-2026. - Con dolor inmenso despedimos a una amiga muy querida. Abrazamos a su familia con el alma. Polly, Pablo y Andrea Baron.
✡ MIODOWNIK, Ester Mirta, Z.L., falleció el 27-6-2026. - Universidad de Tel Aviv y Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina participan con dolor el fallecimiento de quien fuera un importante miembro de la Institución y acompañan a su esposo Andrés, sus hijos y nietos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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