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MIODOWNIK, Ester Mirta

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MIODOWNIK, Ester Mirta, Z.L., falleció el 27-6-2026. - Con dolor inmenso despedimos a una amiga muy querida. Abrazamos a su familia con el alma. Polly, Pablo y Andrea Baron.

MIODOWNIK, Ester Mirta, Z.L., falleció el 27-6-2026. - Universidad de Tel Aviv y Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina participan con dolor el fallecimiento de quien fuera un importante miembro de la Institución y acompañan a su esposo Andrés, sus hijos y nietos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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