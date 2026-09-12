SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIORI PEREIRA, Telma, q.e.p.d. - Hermana querida, te despedimos con Susana, Florencia, Santiago y Lucía, junto con Mati, Romi, Chango y nuestros nietos Bauti y Benja. Te vamos a extrañar. Hugo

✝ MIORI PEREIRA, Telma, q.e.p.d. - El directorio de Martindale Country Club lamenta su fallecimiento y acompaña al gerente general, Sr. Hugo Raúl Miori Pereira, y a su familia en este momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa