Saltar al contenido principal
LA NACION

MIORI PEREIRA, Telma,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MIORI PEREIRA, Telma, q.e.p.d. - Hermana querida, te despedimos con Susana, Florencia, Santiago y Lucía, junto con Mati, Romi, Chango y nuestros nietos Bauti y Benja. Te vamos a extrañar. Hugo

MIORI PEREIRA, Telma, q.e.p.d. - El directorio de Martindale Country Club lamenta su fallecimiento y acompaña al gerente general, Sr. Hugo Raúl Miori Pereira, y a su familia en este momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cargill reabrió una planta y volvió a estallar un conflicto que podría afectar a los puertos bonaerenses
    1

    Tras más de dos meses cerrada: Cargill reabrió una planta y volvió a estallar un conflicto que podría afectar a los puertos bonaerenses

  2. La fábrica que “era un caos” ya procesa 100.000 litros de leche por día y se prepara para exportar
    2

    Reactivación exitosa: la fábrica que “era un caos” ya procesa 100.000 litros de leche por día y se prepara para exportar

  3. El número que desnuda una brecha cada vez más difícil de cerrar
    3

    La Ciudad de Buenos Aires tiene 14 veces más empleados privados en blanco que Formosa

  4. El Súper Niño gana fuerza y crece el riesgo de lluvias excesivas en la Argentina
    4

    El Súper Niño gana fuerza y crece el riesgo de lluvias excesivas en la Argentina