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MIRANDA, Guillermo C.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MIRANDA, Guillermo C., q.e.p.d. - Javier Urioste y Enriqueta Racedo, sus hijas Rosario y Federico García Cano y Carolina y Fernando Cid y sus nietas Maia y Camila despiden a Gui con enorme tristeza. Siempre recordaremos su calidez, su sonrisa y el gran amor que tenia por la familia.
✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Tus amigas: Rosario, M. Marta, Maju, Dolores y Clara acompañamos a Inés y a sus hijos en este momento tan triste. Los abrazamos con mucho cariño.
✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Clara Marcó y Guillermo Herrou abrazan a Inés y a sus hijos. Siempre estará presente la alegría de Guillermo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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