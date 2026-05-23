SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIRANDA, Guillermo C., q.e.p.d. - Javier Urioste y Enriqueta Racedo, sus hijas Rosario y Federico García Cano y Carolina y Fernando Cid y sus nietas Maia y Camila despiden a Gui con enorme tristeza. Siempre recordaremos su calidez, su sonrisa y el gran amor que tenia por la familia.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Tus amigas: Rosario, M. Marta, Maju, Dolores y Clara acompañamos a Inés y a sus hijos en este momento tan triste. Los abrazamos con mucho cariño.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Clara Marcó y Guillermo Herrou abrazan a Inés y a sus hijos. Siempre estará presente la alegría de Guillermo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa