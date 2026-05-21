SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIRANDA VALDEZ, Guillermo, q.e.p.d. - Su hermano Martín, Brigitte y Alessandro Miranda Lagomarsino participan su fallecimiento y acompañan con gran dolor y afecto a Inés, Sofía y Martín, Guillermo y Sonsoles, Federico y Camila. Querido Guillermo hasta la próxima reunión, será extraordinaria

Avisos fúnebres

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