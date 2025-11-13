LA NACION

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki)

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki). - Clara M. de Alvear y sus hijos Clara y Marcos, Alberto y Mariana, Cande y Rafa y Elisa y Pancho participamos con profundo dolor la partida de Kuki y abrazamos con mucho amor a nuestra amiga del alma Malela, sus hijos Alfonso, Titi, Caro y Carlos, Maqui y Santi y sus nietos.

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki), q.e.p.d. - Con mucho amor te despedimos. Tu mujer Malela; tus hijos Alfonso y Titi, Caro y Carlos, Maqui y Santi y tus nietos Justo, Pepi, Juani, Santus, Joaco y Vete. Simplemente, gracias Kuki Monasterio.

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki), q.e.p.d. - Exportlan S.A., Roberto de Brey y sus hijos Valeria, Martín y Carina participan con gran pena su fallecimiento y abrazan con cariño a toda su familia.

