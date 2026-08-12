SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MONDELLO, Eduardo. - Los doctores Eduardo y Eduardo Pablo Eyheremendy rinden honor a un grande de la medicina.

MONDELLO, Eduardo, Prof. Dr., q.e.p.d. - En este triste momento acompañamos a la familia y seres queridos. Fundación Científica del Sur y Diagnóstico por Imágenes Adrogué.

✝ MONDELLO, Eduardo, Dr., q.e.p.d. - Con profundo pesar el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Alemán despide a su maestro el Dr. Eduardo Mondello. Su impronta es el pilar de nuestra excelencia. Eternamente agradecidos.

✝ MONDELLO, Eduardo, Dr. - La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Radiología y toda la comunidad radiológica lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera director del curso superior de especialistas en diagnóstico por imágenes de esta institución. Acompañamos a sus familiares, colegas y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Avisos fúnebres

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