SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MONDELLO, Eduardo, Prof. Dr. q.e.p.d. - Nos enseñó que la ética y la verdad no se negocian y vivió de acuerdo a ellas. Excelso maestro que educó y formó a incontables jóvenes. Nuestras condolencias a su familia. Liliana y Carlos R. Gimenez.

✝ MONDELLO, Eduardo, Prof. Dr., q.e.p.d. - El Dr. Rolando Deragopyan y Florencia Tagtachian despiden con profundo dolor a su gran amigo y mentor. Su Legado quedará por siempre. Acompañan a toda la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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