Messi con Inter Miami vs. León, en vivo por la Leagues Cup: el minuto a minuto del partido
Como local en el Nu Stadium, se define la clasificación con el argentino en el banco de suplentes
Cambio obligado en Inter Miami
Fricio Caicedo, central de 18 años de 1,93 metros, ingresó en lugar de Micael, que había salido de la cancha minutos antes para recibir atención médica.
Inter Miami queda momentáneamente con diez
Micael tuvo que salir de la cancha para recibir atención médica e Inter Miami juega momentáneamente con diez futbolistas ante León.
Se reanudó el juego tras el cooling break
Después de la pausa para que los futbolistas pudieran refrescarse por el intenso calor en Miami, se reanudó el partido entre Inter Miami y León.
Delinois probó desde afuera
Lovens Delinois, el haitiano de 21 años, buscó sorprender con un remate desde afuera del área, aunque sin peligro. Rodrigo De Paul se muestra activo como capitán: da indicaciones y le pide al joven que juegue con calma y no se apresure.
Inter Miami presiona y busca el primero
Ian Fray ensayó un sombrero y definió de volea, pero su remate se fue afuera en otra oportunidad para Inter Miami. Las Garzas presionan alto y consiguen recuperar cerca del área rival ante un León al que le cuesta sostener la pelota, aunque todavía falta claridad en los metros finales.
Inter Miami tiene la pelota, pero León amenaza de contraataque
Inter Miami domina la posesión ante un León que espera más replegado y apuesta por salidas rápidas cuando recupera. El conjunto mexicano, que cuenta con una de las mejores defensas del campeonato, sabe además que el empate le alcanza para clasificarse.
Comenzó el partido
Inter Miami y León ya juegan en Florida por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. Las Garzas necesitan un resultado favorable para sostener sus posibilidades de clasificación. Lionel Messi, tras regresar de la Argentina por la muerte de su padre, comienza el encuentro en el banco de suplentes.
Un regreso atravesado por el dolor
Lionel Messi volvió a Miami después de despedir a su padre, Jorge, en la Argentina y estará entre los suplentes ante León. El capitán se perdió cuatro entrenamientos durante los últimos días y desde Inter Miami le dieron libertad absoluta para tomarse el tiempo que necesitara antes de reincorporarse.
Qué necesita Inter Miami para clasificarse
Inter Miami derrotó 4-2 a Atlético San Luis en el debut y luego cayó 2-1 frente a Monterrey. Una victoria ante León resulta fundamental para mantener sus chances, aunque no le asegura el pase a la próxima instancia: también depende de otros resultados entre los equipos de la MLS que pelean por los cuatro lugares disponibles.
Una noche decisiva para Inter Miami
Inter Miami recibe a León desde las 20.30 en el NU Stadium, por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup. El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos llega con tres puntos y necesita un resultado favorable para sostener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.
La formación de León
El entrenador argentino nacionalizado mexicano, Javier Gandolfi, eligió este equipo para enfrentar a Inter Miami como visitante.
El 11 de León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Iván Rodríguez; Jordy Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Sebastián Santos; y Daniel Arcila.
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La formación de Inter Miami
Luego de especulaciones en la previa, Lionel Messi finalmente no será titular ante León y esperará su oportunidad entre los suplentes, tras regresar a Estados Unidos luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. Rodrigo De Paul será el capitán del equipo nuevamente en un partido decisivo por la Leagues Cup.
El 11 de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul (c), Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Daniel Pinter y Lovens Delinois.
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Messi al banco, en una noche especial
Lionel Messi arrancará desde el banco en Inter Miami ante León, apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán argentino regresó a Estados Unidos tras viajar a la Argentina para despedir sus restos y seguramente sume minutos en un encuentro decisivo para las aspiraciones de su equipo en la Leagues Cup.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami vs. León
Con la vuelta de Lionel Messi, Inter Miami recibe a León de México desde las 20.30, en el Nu Stadium, por la Leagues Cup. Dirige el guatemalteco Mario Escobar. Transmite Apple TV+, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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