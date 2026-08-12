Messi con Inter Miami vs. León, en vivo por la Leagues Cup: el minuto a minuto del partido

Luego de especulaciones en la previa, Lionel Messi finalmente no será titular ante León y esperará su oportunidad entre los suplentes, tras regresar a Estados Unidos luego de la muerte de su padre, Jorge Messi. Rodrigo De Paul será el capitán del equipo nuevamente en un partido decisivo por la Leagues Cup.

El 11 de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul (c), Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Daniel Pinter y Lovens Delinois.